Санкт-Петербург, , 17:47 — REGNUM Сроки строительства одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств — комплекса переработки этансодержащего газа (КПЭГ) в особой экономической зоне (ОЭЗ) Усть-Луга — сдвинулись на более поздние, сообщил 9 ноября во время заседания Законодательного собрания региона первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Строительство КПЭГ в районе Усть-Луги Gazprom.ru

Чиновник напомнил, что с начала строительства объекта в ОЭЗ существенно изменилась геополитическая ситуация. Так, одна из компаний, ведущая строительство на площадке — ООО «Балтийский Химический Комплекс» продолжает работу по возведению газохимического комплекса.

«Сроки сдвинулись незначительно, до полугода из-за того что были проблемы с логистикой по завозу оборудования. То оборудование, которое планировались ввести весной, привезли осенью», — сказал Мищеряков.

Что касается второй компании — ООО «РусХимАльянс», где поменялся лицензиар, в настоящее время идет перепроектирование с новым лицензиаром газоперерабатывающего комплекса.

«Сроки у них сдвинулись с середины 2025 на два года», — добавил чиновник.

Он также уточнил, что на сегодняшний день в реализацию проектов не вложено ни копейки бюджетных средств, только частные инвестиции.

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