Санкт-Петербург, 9 ноября 2022, 17:47 — REGNUM Сроки строительства одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств — комплекса переработки этансодержащего газа (КПЭГ) в особой экономической зоне (ОЭЗ) Усть-Луга — сдвинулись на более поздние, сообщил 9 ноября во время заседания Законодательного собрания региона первый заместитель председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков, передает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник напомнил, что с начала строительства объекта в ОЭЗ существенно изменилась геополитическая ситуация. Так, одна из компаний, ведущая строительство на площадке — ООО «Балтийский Химический Комплекс» продолжает работу по возведению газохимического комплекса.
«Сроки сдвинулись незначительно, до полугода из-за того что были проблемы с логистикой по завозу оборудования. То оборудование, которое планировались ввести весной, привезли осенью», — сказал Мищеряков.
Что касается второй компании — ООО «РусХимАльянс», где поменялся лицензиар, в настоящее время идет перепроектирование с новым лицензиаром газоперерабатывающего комплекса.
«Сроки у них сдвинулись с середины 2025 на два года», — добавил чиновник.
Он также уточнил, что на сегодняшний день в реализацию проектов не вложено ни копейки бюджетных средств, только частные инвестиции.
*КПЭГ в Усть-Луге, включающий газохимический и газоперерабатывающий комплексы, реализуют ПАО «Газпром» и АО «РусГазДобыча» при поддержке госкорпорации ВЭБ. РФ. Впервые на одной площадке объединяются все основные технологические процессы глубокой переработки углеводородного сырья ― от первичной переработки газа с выделением ценных компонентов до производства СПГ и выпуска полимеров. Ввод в эксплуатацию КПЭГ ранее был запланирован в два этапа, первый — четвертый квартал 2023 года, второй — четвертый квартал 2024 года.
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