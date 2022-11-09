Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:44 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп посоветовал избирателям начать протест, если они заподозрят, что результаты промежуточных выборов были сфальсифицированы, сообщает 9 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

«Ситуация с отсутствием бюллетеней в Детройте очень плохая. Люди приходят проголосовать, а им говорят: «Извините, вы уже отдали голос». Это происходит много где. Протестуйте, протестуйте, протестуйте!» — написал Трамп.

Помимо этого, политик рассказал, что в округе Марикопа в Аризоне не работает 20% машин для голосования. При этом неисправности выявлены именно на тех участках, где преобладают республиканцы, в результате чего в пунктах голосования выстроились огромные очереди.

«Народ Аризоны, не расходитесь, пока не проголосуете. Они пытаются украсть выборы за счет порчи оборудования и задержек, не позволяйте им это делать», — призвал Трамп.

Напомним, что ранее представители министерства внутренней безопасности США сообщили, что сайты госучреждений подверглись DDoS-атакам. При этом агентство кибербезопасности и инфраструктуры заявило, что никакой конкретной или достоверной угрозы, влияющей на избирательную инфраструктуру, не было.