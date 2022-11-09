Магарамкентский район, Дагестан, 9 ноября, 2022, 18:20 — ИА Регнум. В Дагестане произошел взрыв газа в одном из частных домов. В результате пострадали пять человек, сообщили 9 ноября в пресс-службе регионального управления МЧС.

Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Свердловской области Последствия взрыва газа

«Поступила информация о том, что в результате хлопка газовоздушной смеси в частном жилом доме в населенном пункте Оружба Магарамкентского района есть пострадавшие, которые направлены в Магарамкентскую ЦРБ», — говорится в сообщении.

Как уточнили в администрации района, пострадавшие — члены одной семьи — мать и четверо детей. Спасти женщину не удалось, она скончалась от полученных ожогов, сообщили в минздраве. Трое её детей госпитализированы в медучреждения Махачкалы. Лишь у одного ребенка ожогов нет.

В настоящее время устанавливают причины произошедшего. По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.