Москва, , 20:33 — REGNUM Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера заявил, что готов вернуться в российский футбол после завершения текущего сезона.

Массимо Каррера AleksSerNik

«С радостью поеду в вашу страну. Мне там было хорошо. Необязательно только в «Спартак». Это может быть команда со своим проектом, задача которой — хорошее выступление», — цитирует Карреру издание «Спорт-Экспресс».

Последним клубом итальянского специалиста был итальянский клуб «Бари», выступавший в итальянской Серии C. 19 апреля 2021 года Карреры был уволен из «Бари», под его руководством команда провела 12 матчей, в которых одержала пять побед, три раза сыграла вничью и четыре раза проиграла.