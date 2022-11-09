Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:36 — ИА Регнум. Результат промежуточных выборов в штате Джорджия может вновь решить, какая из партий в этом году возьмет контроль над Сенатом США, поскольку напряженная гонка между действующим сенатором — демократом Рафаэлем Уорноком и республиканцем Гершелем Уокером может закончиться повторными выборами 6 декабря, сообщает Reuters 9 ноября.

Lawrence Jackson Сенат США

После подсчета более 99% голосов Уорнок с небольшим отрывом опережает Уокера, бывшую звезду футбола, которого поддержал экс-президент США Дональд Трамп. Однако Уорнок пока не перешел 50-процентный порог, необходимый для избежания второго тура. Третий кандидат, либертарианец Чейз Оливер, набрал 2% голосов.

В 2021 году Уорнок, пастор баптистской церкви Эбенезер, получил свое место после выборов во втором туре, обеспечив своей партии минимальное большинство в палате представителей США.

Напомним, что на данный момент Демократическая партия потратила на политическую кампанию Уорнока $135,8 млн. Для сравнения, компания Уокера обошлась республиканцам всего в $32,4 млн, согласно данным федеральной избирательной комиссии.