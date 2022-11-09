Нижний Новгород, , 18:28 — REGNUM МП «Нижегородское метро» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно–сметной документации по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности объектов в нижегородском метро. Соответствующая документация опубликована на портале Госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Нижегородское метро © ИА REGNUM

Согласно техническому заданию, вестибюли 14 станций необходимо оборудовать системой интеллектуального видеонаблюдения с функциями видеораспознавания, видеообнаружения и видеомониторинга.

Кроме того, будут установлены системы контроля и управления доступом в блоки служебных помещений, системы тревожной сигнализации и видеообнаружения, система связи, передачи, сбора и обработки информации, системы электроснабжения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,357 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет в Нижнем Новгороде появится ещё 641 камера видеонаблюдения. На эти цели планируют потратить 1 млрд 647 млн рублей в рамках проекта «Безопасный город».

Спецустройства для видеофиксации разместят на перекрестках, на остановках общественного транспорта и в общественных пространствах по всей столице Приволжья.

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