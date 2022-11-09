Нижний Новгород, 9 ноября, 2022, 18:28 — ИА Регнум. МП «Нижегородское метро» объявило конкурс по выбору подрядчика для разработки проектно–сметной документации по оснащению средствами обеспечения транспортной безопасности объектов в нижегородском метро. Соответствующая документация опубликована на портале Госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

ИА REGNUM Нижегородское метро

Согласно техническому заданию, вестибюли 14 станций необходимо оборудовать системой интеллектуального видеонаблюдения с функциями видеораспознавания, видеообнаружения и видеомониторинга.

Кроме того, будут установлены системы контроля и управления доступом в блоки служебных помещений, системы тревожной сигнализации и видеообнаружения, система связи, передачи, сбора и обработки информации, системы электроснабжения.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 8,357 млн рублей. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 18 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет в Нижнем Новгороде появится ещё 641 камера видеонаблюдения. На эти цели планируют потратить 1 млрд 647 млн рублей в рамках проекта «Безопасный город».

Спецустройства для видеофиксации разместят на перекрестках, на остановках общественного транспорта и в общественных пространствах по всей столице Приволжья.

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