Москва, , 17:26 — REGNUM В Госдуме настаивают на тщательном расследовании обстоятельств гибели вице-губернатора Херсонской области Кирилла Стремоусова.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

«Обстоятельства гибели Кирилла должны быть расследованы самым тщательным образом. Но что еще важнее — дело, которому он посвятил себя, должно жить. «Все будет хорошо, мы победим!», — говорил Стремоусов в одном из последних интервью. Так должно быть и обязательно будет!» — отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий в телеграм-канале.

Он выразил соболезнования соратникам, родным и близким.

«Молодой, умный, энергичный, смелый… Он был одним из тех, кто не побоялся мужественно выступить против киевской хунты и поднять флаг воссоединения с Россией», — отметил Слуцкий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП.

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