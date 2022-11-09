Анкона, Италия, , 17:25 — REGNUM Землетрясение, произошедшее у берегов Италии в Адриатическом море в ночь на 9 ноября, было самым мощным за последние 92 года, заявили в национальной сейсмической службе.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, в эпицентре (в 27 километрах от берега) магнитуда землетрясения составила 5,7, толчки ощущались почти по всей территории Италии.

В регионе Марке, у берегов которого произошло землетрясение, было приостановлено движение поездов и отменены занятия в школах, некоторые ограничения коснулись и других провинций.