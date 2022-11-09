Челябинск, , 18:51 — REGNUM Освещение центральными каналами России деятельности Парламентского собрания Союза России и Белоруссии является недостаточным. К такому выводу пришли участники заседания парламентской комиссии по информационной политике, информационным технологиям и связи, которое состоялось 9 ноября в Челябинске.

Флаги России и Белоруссии President.gov.by

«Было предложено Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ принять действенные меры по исправлению данной ситуации», — информирует пресс-служба правительства Челябинской области.

В то же время депутаты отметили активное участие некоторых СМИ в процессе формирования общего информационного пространства Союзного государства. Среди них были названы Телерадиовещательная организация Союзного государства, газет «Союзное вече» и «Союз Беларусь — Россия», а также журнала «Союзное государство».

«Дальнейшее развитие видится в усилении присутствия союзных СМИ в интернет-пространстве», — рассказали в облправительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября члены Парламентского собрания работают в Челябинске. На заседании комиссии они обсудили вопросы формирования единого информационного пространства Союзного государства России и Белоруссии.

Читайте ранее в этом сюжете: На Урале работает делегация Парламентского собрания Союза РФ и Белоруссии