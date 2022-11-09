Санкт-Петербург, , 17:38 — REGNUM Жителям жилого комплекса «Зелёный квартал на Пулковских высотах» не хватает автобусных остановок и надземного перехода на Пулковском шоссе. Об этом 9 ноября на заседании Законодательного собрания заявил депутат от фракции «Единая России» Алексей Макаров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На остановке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Макаров направил депутатский запрос в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова. Он просит решить транспортную проблему, которая возникла у жителей жилого комплекса. В ЖК «Зеленый квартал на Пулковских высотах» на сегодняшний день, по данным Макарова, живут порядка пяти тысяч человек. А всего в новых домах могут проживать до десяти тысяч человек.

«Проблема в том, что туда не ходит общественный транспорт, и на Пулковском шоссе нет остановочных пунктов и пешеходного перехода. Ближайшая остановка автобусов, следующих в сторону станции метро «Московская», расположена на расстоянии полутора километров», — заявил депутат.

Помимо этого Макаров обратил внимание, что покупателям квартир обещали построить надземный пешеходный переход над Пулковским шоссе, однако эти планы так и не реализовались. Депутат отметил, что его строительство в госпрограмме отсутствует, сроки не определены.

«Я хотел бы узнать мнение губернатора о ситуации, которая сложилась, и сроках строительства остановок и пешеходного перехода у «Зелёного квартала на Пулковских высотах». Я надеюсь, что внимание губернатора позволить ускорить решение проблем», — заключил Макаров.

Депутаты Законодательного собрания приняли депутатский запрос. За него проголосовали 49 парламентариев.