Санкт-Петербург, 9 ноября, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области сразу же в трех чтениях утвердили законопроект о предоставлении налоговых льгот инвесторам особой экономической зоны «Усть-Луга», заявили 9 ноября в пресс-службе регионального парламента.

Novotrans.com Компания Усть-Луга

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в мае 2022 года в Ленобласти была создана ОЭЗ промышленно-производственного типа «Усть-Луга» на территории Усть-Лужского сельского поселения Кингисеппского района. Сейчас там ведутся работу по строительству одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств — комплекс переработки этансодержащего газа, включающий два инвестиционных проекта: газохимический и газоперерабатывающий комплексы. Общий объём инвестиций в проекты составит 2,2 трлн рублей. Новые производства обеспечат работой 5,6 тыс. человек, а также позволят значительно увеличить объёмы переработки и российского экспорта газа и выпуска продукции сопутствующих производств с высокой долей переработки и добавленной стоимости.

В качестве якорных резидентов и управляющей компании определены ООО «Балтийский газохимический комплекс» (ООО «БХК»), ООО «РусХимАльянс» и ООО «Управляющая компания особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга».

«Устанавливаются пониженные налоговые ставки по налогу на прибыль организаций на весь период функционирования ОЭЗ (49 лет), начиная с налогового периода, в котором была получена первая прибыль: 5% — первые пять лет; 11% — с шестого по десятый годы, 13,5% — с 11-го года», — отметили в ЗакСе добавив, что кроме того, на первые десять лет резидент освобождается от уплаты налога на имущество организаций, с 11-го года — 2,2%.

В результате прирост валового регионального продукта (ВРП) Ленинградской области составит более 300 млрд рублей в год (30% сегодняшнего ВРП), общие налоговые поступления — 2,36 трлн рублей (Ленобласти это принесет почти 1,5 трлн рублей). Срок окупаемости проектов оценивается в шесть лет.