Стаханов, ЛНР, , 19:10 — REGNUM Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» доставили в город Стаханов Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в состав которого вошли зимняя полевая форма, обувь, медикаменты и другая помощь, необходимая на передовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донских казаков 9 ноября.

Казачий гуманитарный конвой прибыл в ЛНР Don-kazak.ru

Гуманитарная помощь предназначена бойцам 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Донских казаков встретил командир казачьего полка, Герой ЛНР Владимир Полуполтинных. Он рассказал атаману Всевеликого войска Донского Сергею Бодрякову о текущей боевой обстановке в районах, где непосредственное участие в выполнении поставленных задач принимают бойцы казачьего полка, из первых уст узнал о потребностях казаков-фронтовиков.

Стороны договорились об укреплении и расширении сотрудничества.