Стаханов, ЛНР, 9 ноября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Казаки войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» доставили в город Стаханов Луганской Народной Республики гуманитарный груз, в состав которого вошли зимняя полевая форма, обувь, медикаменты и другая помощь, необходимая на передовой. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донских казаков 9 ноября.

Don-kazak.ru Казачий гуманитарный конвой прибыл в ЛНР

Гуманитарная помощь предназначена бойцам 6-го отдельного гвардейского казачьего полка имени Матвея Платова. Донских казаков встретил командир казачьего полка, Герой ЛНР Владимир Полуполтинных. Он рассказал атаману Всевеликого войска Донского Сергею Бодрякову о текущей боевой обстановке в районах, где непосредственное участие в выполнении поставленных задач принимают бойцы казачьего полка, из первых уст узнал о потребностях казаков-фронтовиков.

Стороны договорились об укреплении и расширении сотрудничества.