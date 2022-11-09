Санкт-Петербург, , 17:26 — REGNUM Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддержали в первом чтении бюджет региона на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, передает 9 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Рассмотрение бюджета Ленобласти на 2023 год в ЗакСе vk.com/lenoblzaks

Перед депутатами выступил первый заместитель председателя правительства Ленобласти — председатель комитета финансов Роман Марков. Как и на нулевых чтениях, чиновник сообщил, что доходы Ленинградской области в 2023 году составят 171,3 млрд рублей (153,1 млрд рублей — налоговые и неналоговые, 18,2 млрд рублей — безвозмездные). В 2024 году этот показатель составит 177,7 млрд рублей (157,6 млрд рублей — налоговые и неналоговые, 20,1 млрд рублей — безвозмездные), а в 2025 году — 160,6 млн рублей (налоговые и неналоговые).

Что касается расходов, то власти Ленобласти закладывают на будущий год 183 млрд рублей (на 2024 — 180,1 млрд рублей, на 2025 год —161,2 млрд рублей). Дефицит бюджета в 2023 году составит 11,7 млрд рублей (в 2024 году — 2,4 млрд, в 2025 году — 0,6 млн рублей).

«Мы понимаем, что это прогнозные показатели, которые будут уточняться при принятии непосредственно законов о бюджете на 2024–2025 годы», — отметили Марков, добавив, что все параметры укладываются в требования бюджетного кодекса РФ и соглашения с Министерством финансов РФ.

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