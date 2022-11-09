Симферополь, 9 ноября 2022, 17:17 — REGNUM Кирилл Стремоусов был смелым человеком и борцом за Русский мир. Об этом написал в телеграм-канале 9 ноября спикер Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Спикер выразил соболезнования родным и близким Кирилла Стремоусова, а также жителям Херсонской области.
Как сообщало ИА REGNUM, о гибели первого заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова в ДТП стало известно 9 ноября. Позже его гибель подтвердил врио губернатора Владимир Сальдо. У Стремоусова остались супруга и пятеро детей.
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