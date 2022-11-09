Казань, 9 ноября, 2022, 18:07 — ИА Регнум. В среду, 9 ноября, Верховный суд Татарии объявил перерыв до 15 ноября по делу о стрельбе в казанской гимназии №175. Соответствующее решение принято после поступившего ходатайства от одного из адвокатов обвиняемого.

Kzn.ru Стрельба в школе №175 в Казани

«Сегодня процесс отложили, потому что не явился адвокат, он представил документ, что заключил соглашение с Галявиевым на его защиту. Сам Галявиев отказался от этого защитника, но процесс мы начать не смогли, потому что отказ заявляется в присутствии того лица, который заявился его защищать», — цитирует ТАСС гособвинителя Наиля Уразбаева.

По решению суда обвиняемому Ильназу Галявиеву продлен срок содержания под стражей на шесть месяцев, до 18 апреля 2023 года, уточнили в региональной прокуратуре.

Напомним, 11 мая 2021 года обвиняемый пришел в гимназию, где произвел несколько выстрелов в сотрудников и учащихся, а также совершил подрыв взрывного устройства. В результате погибли девять человек, из них семеро детей. Потерпевшими признаны более 600 человек.

Экспертиза признала обвиняемого вменяемым. Вину злоумышленник полностью признал и раскаялся в содеянном.

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