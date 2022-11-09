Москва, , 17:13 — REGNUM Переговоры с Киевом возможны с учётом тех реалий, которые складываются на текущий момент, сообщила 9 ноября журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мария Захарова Mid.ru

«Мы по-прежнему открыты к переговорам, — сказала Захарова. — Мы никогда от них не отказывались».

Она подчеркнула, что диалог возможен только с учётом существующих реалий.

Добавим, что заявление сделано на фоне спецоперации по денацификации и демилитаризации, которую ВС РФ ведут на территории б. УССР.

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