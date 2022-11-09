Вашингтон, , 17:33 — REGNUM На промежуточных выборах в США республиканцы добились более скромных успехов, чем ожидали, в то время как демократы выступили лучше прогнозов. В результате по состоянию на утро 9 ноября вопрос контроля над Конгрессом и будущее программы президента Джо Байдена остались неясными, сообщает Reuters.

Выборы в США Whitehouse.archives.gov

Многие политики из двух партий идут слишком близко, чтобы с уверенностью говорить, что какая-то из партий имеет значительное преимущество. В тоже время республиканцы признают, что выборы не принесли той масштабной победы «красной волны», к которой они стремились.

Однако результаты выборов все же показали, что многие избиратели отвернулись от Байдена за плохое управление экономикой, пострадавшей от резкой инфляции, отмечает издание.

Напомним, что по данным CNN, республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США, и практически сравнялись с ними по числу мест в Сенате.

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