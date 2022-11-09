Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 ноября 2022, 18:50 — REGNUM Председатель Переславль-Залесской городской думы Сергей Корниенко добровольно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сергей Корниенко
Сергей Корниенко
Yarnews.net

Депутат принял такое решение после того, как его коллеги отказались назначать дату проведения конкурса на должность главы города, а также закрыть вопрос о лишении полномочий депутатов, в действиях которых усмотрели конфликт интересов.

«Для работы представительного органа — городской думы невозможна позиция большинства, не способного принимать очевидные законные решения. В таких условиях я не вижу дальнейшей возможности и смысла быть не только председателем, но и депутатом Переславль-Залесской городской думы в данном её составе. В нашей городской думе большинство, основываясь не на верховенстве права, с умными лицами хотят — принимают, хотят — не принимают соответствующие решения Переславль-Залесской городской думы. Я разочарован. И не могу находиться вместе с вами в одном строю. Закончу заявление фразой из известного фильма «Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».
Сергей Корниенко

Вероятно, что до выборов нового председателя Переславской думы исполняющим обязанности станет один из двух заместителей — Светлана Таранова или Галина Миронова.

Читайте ранее в этом сюжете: В Переславле приставы не заставили депутатов исполнить решение суда