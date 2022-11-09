Переславль-Залесский, Ярославская область, 9 ноября, 2022, 18:50 — ИА Регнум. Председатель Переславль-Залесской городской думы Сергей Корниенко добровольно сложил с себя полномочия. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Yarnews.net Сергей Корниенко

Депутат принял такое решение после того, как его коллеги отказались назначать дату проведения конкурса на должность главы города, а также закрыть вопрос о лишении полномочий депутатов, в действиях которых усмотрели конфликт интересов.

Сергей Корниенко «Для работы представительного органа — городской думы невозможна позиция большинства, не способного принимать очевидные законные решения. В таких условиях я не вижу дальнейшей возможности и смысла быть не только председателем, но и депутатом Переславль-Залесской городской думы в данном её составе. В нашей городской думе большинство, основываясь не на верховенстве права, с умными лицами хотят — принимают, хотят — не принимают соответствующие решения Переславль-Залесской городской думы. Я разочарован. И не могу находиться вместе с вами в одном строю. Закончу заявление фразой из известного фильма: «Умное лицо — это ещё не признак ума, господа. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь».

Вероятно, что до выборов нового председателя Переславской думы исполняющим обязанности станет один из двух заместителей — Светлана Таранова или Галина Миронова.