Рязань, 9 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Мемориальную доску гвардии командиру Леониду Ризатдинову, погибшему во время проведения спецоперации, открыли 9 ноября на фасаде школы №38 в Рязани. Об этом корреспонденту сообщили в пресс-службе администрации города.

Mil.ru Орден Мужества

Выпускник рязанской школы служил в должности командира парашютно-десантного взвода парашютно-десантного батальона 51 гвардейского парашютно-десантного полка.

«Красивый, молодой, спортсмен — удивительный парень, настоящий мужчина, мужественно ушедший, для того, чтобы нам было не страшно жить. Сердце не может не разрываться, его подвиг навсегда останется в нашей памяти», — отметила заместитель главы администрации Надежда Штевнина.

Указом президента РФ Леонид Ризатдинов награждён орденом мужества (посмертно).