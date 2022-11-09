Херсон, 9 ноября 2022, 17:08 — REGNUM Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП 9 ноября. Заявление в связи с трагедией он разместил в телеграм-канале.
Глава региона назвал Стремоусова одним из самых ярких и умеющих преподносить правду о происходящем в Херсонской области людей.
Владимир Сальдо уточнил, что у Стремоусова остались пятеро детей, его супруга ожидает шестого ребёнка, и пообещал позаботиться о них.
Как сообщало ИА REGNUM, информация о гибели Стремоусова в ДТП появилась днём 9 ноября. Позже в минздраве региона подтвердили факт аварии, сообщив, что состояние Стремоусова уточняется.
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