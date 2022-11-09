Херсон, , 17:08 — REGNUM Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил гибель своего заместителя Кирилла Стремоусова в ДТП 9 ноября. Заявление в связи с трагедией он разместил в телеграм-канале.

Владимир Сальдо khogov.ru

«Мне очень тяжело говорить о том, что сегодня погиб Кирилл Стремоусов. Он погиб на территории Херсонской области, двигаясь в автомобиле, попавшем в ДТП», — заявил Сальдо.

Глава региона назвал Стремоусова одним из самых ярких и умеющих преподносить правду о происходящем в Херсонской области людей.

«Он работал без автомата. Он работал своим словом и умением говорить. Он бывал и на передовой, он бывал и в тылу. Он бывал и на территории области, и в самом Херсоне. И где бы он не появлялся — он чисто и искренне говорил о том, что происходит. Мало таких людей, которые умеют донести людям правду, причем сказанную абсолютно открыто, свободно и доступно», — сказал Сальдо.

Владимир Сальдо уточнил, что у Стремоусова остались пятеро детей, его супруга ожидает шестого ребёнка, и пообещал позаботиться о них.

Как сообщало ИА REGNUM, информация о гибели Стремоусова в ДТП появилась днём 9 ноября. Позже в минздраве региона подтвердили факт аварии, сообщив, что состояние Стремоусова уточняется.

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