Новосибирск, 9 ноября, 2022, 17:12 — ИА Регнум. В Новосибирской области с мая 2022 года IT-специалистам одобрили 504 заявки на льготные ипотечные кредиты. Уже выдано 210 IT-ипотек почти на 1,5 млрд рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве цифрового развития и связи региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Ипотека

«Льготная ипотека — одна из популярных мер поддержки на территории Новосибирской области, — отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. — От IT-отрасли был запрос на упрощение условий, чтобы льготой могли воспользоваться специалисты небольших организаций, а не только крупных. В Минцифры России его услышали, пошли навстречу IT-компаниям. Пониженный возрастной ценз и снижение требования по зарплате сделают эту меру поддержки еще более доступной для новосибирцев».

Напомним, что ранее Минцифры РФ внесло в правительство проект новых правил для IT-ипотеки. Льготной ипотекой смогут воспользоваться сотрудники всех аккредитованных IT-компаний.