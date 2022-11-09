Челябинск, , 18:47 — REGNUM Создание единого информационного пространства России и Белоруссии является ещё одним шагом на пути интеграции. Об этом заявил 9 ноября первый замгубернатора Челябинской области Виктор Мамин на встрече с членами делегации Парламентского собрания Союза России и Белоруссии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

Россия и Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Белоруссия является одним из главных торговых партнёров Челябинской области. При развитии своего экспорта многие предприниматели выбирают Белоруссию.

«Создание единого информационного пространства — это еще один шаг на пути интеграции», — сказал Мамин.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября в Челябинске прошло заседание комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. В ходе него обсуждались вопросы создания общего информационного пространства на территории Союзного государства.