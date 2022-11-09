* Meta — запрещённая в России организация

Вашингтон, 9 ноября, 2022, 17:32 — ИА Регнум. Американская компания Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сократит более 11 тысяч рабочих мест, что составляет 13% от всего персонала, планируя крупнейшую волну сокращений в этом году, поскольку ее материнская компания Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пытается снизить растущие расходы, связанные с развитием метавселенной на фоне слабого рекламного рынка, сообщает 9 ноября Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Марк Цукерберг

Отметим, что массовые увольнения в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые руководство Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проводит впервые за 18-летнюю историю, последовали за тысячами сокращений в других крупных технологических компаниях, включая Twitter, принадлежащий Илону Маску, и Microsoft.

Напомним, что спровоцированное пандемией стремительное развитие техногигантов, которое привело к росту их стоимости, в этом году обернулось крахом в условиях высокой инфляции и стремительно растущих процентных ставок.

«Не только онлайн-торговля вернулась к прежним тенденциям. Произошел макроэкономический спад, конкуренция усилилась и ухудшилась работа рекламы. Это привело к тому, что наши доходы оказались гораздо ниже, чем я ожидал», — заявил главный исполнительный директор Марк Цукерберг в обращении к сотрудникам.

Отмечается, что компания также планирует сократить дискреционные расходы и продлить мораторий на прием на работу до первого квартала. При этом компания ожидает, что в 2023 году больше ресурсов будет направлено на развитие таких областей, как искусственный интеллект, реклама, бизнес-платформы и метавсленная.