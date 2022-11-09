Чебоксары, 9 ноября, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Чувашии выявлена крупная партия семян подсолнечника, заражённая карантинными организмами. Было сожжено более 210 кг семян, поступивших из Саратовской области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по республике.

https://rsnadzor21.rchuv.ru/ Сжигание семян заражённого амброзией подсолнечника

9 ноября специалистами ведомства при проведении фитосанитарного контроля выявили в партии семян продовольственного подсолнечника карантинные объекты — амброзию полыннолистную и трёхраздельную, вид и жизнеспособность которых подтверждены лабораторным заключением.

Отмечается, что продукция весом 213 кг поступила из города Энгельса Саратовской области.

«Партия семян подсолнечника уничтожена путём сжигания», — говорят в управлении.

В ведомстве напоминают, что амброзия является карантинным сорняком: на засоренных ею полях ухудшается качество полевых работ и затрудняется уборка урожая, на лугах и пастбищах она вытесняет злаковые и бобовые травы, качество сена падает. Амброзия опасна и для здоровья людей из-за пыльцы, которая может вызывать аллергическую реакцию. Чаще всего с амброзией борются за счёт правильного чередования культур в севообороте, обработки почвы и ухода за посевами. Также применяют гербициды.

Напомним, что в 2022 году полыннолистная амброзия была обнаружена в партии семян редиса, поступившей из Москвы. Заражённые сорняком семена также были сожжены.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Чувашии уничтожена партия подсолнечника, поступившая в Канашский район из Саратовской области и заражённая трехраздельной амброзией. Было сожжено 75 кг товарного подсолнечника.