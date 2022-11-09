Пошехонье, Ярославская область, 9 ноября 2022, 17:03 — REGNUM В Пошехонье Ярославской области установят памятник Николаю Чудотворцу. Об этом сообщает ЯрНьюс.
Работы планируются в рамках проекта «Город пяти рек и семи мостов», ставший одним из победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.
На установку монумента потребуется 8,7 миллионов рублей. Памятник будет высотой в три метра.
Работы планируют завершить до 28 декабря 2022 года.