Пошехонье, Ярославская область, 9 ноября, 2022, 17:03 — ИА Регнум. В Пошехонье Ярославской области установят памятник Николаю Чудотворцу. Об этом сообщает ЯрНьюс.

Икона Николая Чудотворца

Работы планируются в рамках проекта «Город пяти рек и семи мостов», ставший одним из победителей Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

На установку монумента потребуется 8,6 миллиона рублей. Памятник будет высотой в три метра.

«Святитель Николай Чудотворец изображен в одеянии архиепископа, в левой руке он держит Библию, правой — благословляет город. Материал скульптуры — бронза, с дальнейшей авторской проработкой, чеканкой и тонировкой», — приводится описание монумента в техническом задании.

Работы планируют завершить до 28 декабря 2022 года.