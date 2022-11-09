Мелитополь, , 16:56 — REGNUM На сообщение о гибели заместителя главы Херсонской области Кирилла Стремоусова отреагировал 9 ноября в своём телеграм-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Ушёл Кирилл Стремоусов — настоящий Друг и Соратник. Мой Брат. Тяжело и пусто на душе», — написал он.

Как сообщало ИА REGNUM, днём 9 ноября появилась информация, что Кирилл Стремоусов погиб в ДТП в Херсонской области. Позже минздрав Херсонской области сообщил, что состояние Стремоусова уточняется, а информация о его гибели не является официальной.

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