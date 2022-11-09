Доха, , 20:34 — REGNUM Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин назвал сборную Бразилии по футболу фаворитом чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

Неймар в составе сборной Бразилии Agência Brasil

«Мой фаворит? Хотелось бы сказать, что Франция, но они там теряют игроков чуть ли не каждый день, попадают в лазарет. Поэтому мне кажется, что у Бразилии больше шансов. Кто может удивить из средних команд? Скорее всего, какая-то из африканских сборных», — цитирует Аршавина издание «Спорт день за днем».

Сборная Бразилии в рамках отборочного турнира к чемпионату мира одержала 14 побед в 17 матчах и набрала 45 очков, заняв чистое первое место в турнирной таблице.

В первом туре группы G чемпионата мира 2022 года сборная Бразилии сыграет со сборной Сербии. Матч пройдет 24 ноября в Лусаиле (Катар) на стадионе «Лусаил».