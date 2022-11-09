Москва, 9 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять поправку, которая позволит субъекту РФ предоставить бюджету другого региона страны бюджетный кредит на срок до трех лет, передает корреспондент ИА REGNUM 9 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

Эта поправка предложена ко второму чтению законопроекта, который устанавливает особенности исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2023 году и дополняет статью 93.3 Бюджетного кодекса РФ, регламентирующую предоставление бюджетных кредитов бюджетам субъектов Российской Федерации, местным бюджетам.

Из текста поправки следует, что цели предоставления бюджетного кредита и размеры платы за пользование бюджетным кредитом устанавливаются законом субъекта РФ о бюджете или решением его высшего исполнительного органа.

Предоставление, использование и возврат субъектом РФ кредита осуществляются в порядке, установленном высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации, из бюджета которого предоставлен бюджетный кредит.

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