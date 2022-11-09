Екатеринбург,
9 ноября 2022, 19:31 — REGNUM Лучшие кадры прошедших спортивных матчей — в фоторепортаже ИА REGNUM.
БК «УГМК» — «Динамо»
2 ноября баскетболистки «УГМК» одержали шестую победу в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Игра состоялась во дворце спорта «УГМК» в Верхней Пышме Свердловской области.
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Уральской команде противостоял баскетбольный клуб «Динамо» из Москвы. Наиболее результативной баскетболисткой стала представляющая «УГМК» Тина Крайишник. Итоговый счёт поединка составил 89:52.
СКА — Сочи
2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
Игрок команды «Сочи» Гормли Брэндон и игрок команды СКА Никита Гусев
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Марат Хайруллин и игрок команды «Сочи» Данил Авершин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Александр Самонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Сочи» Гормли Брэндон
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Сочи» Максим Третьяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды %22Сочи%22 Егор Бабенко
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Сочи» Артур Тянулин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды «Сочи» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Сочи» Андрей Алтыбармакян и игрок команды СКА Марат Хайруллин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Сочи» Максим Третьяк
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Захар Бардаков
Дарья Драй © ИА REGNUM
В составе СКА голами отметились Андрей Педан (18-я мин), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). За гостей отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).
«Автомобилист» — «Амур»
3 ноября уральская хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге, а соперником уральцев выступил хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска.
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Амур»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В ходе матча счёт открыли гости. Но уральцам удалось сравнять его, вырвать инициативу и победить. Итоговый счёт составил 4:2
СКА — «Металлург»
5 ноября в «Ледовом дворце» встретились лидеры Западной и Восточной конференций — СКА- «Металлург». По итогам матча армейцы первыми в КХЛ достигли юбилейного рубежа.
Игрок команды СКА Никита Гусев и игрок команды «Металлург» Григорий Дронов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Металлург» Архип Николенко и игрок команды СКА Степан Фальковский
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин и игрок команды СКА Никита Камалов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Металлург»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Тренерский штаб команды «Металлург»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Металлург» Андрей Чибисов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин и игрок команды «Металлург» Коди Керран
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды СКА Степан Фальковский и игрок команды «Металлург»Егор Коробкин
Дарья Драй © ИА REGNUM
Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Александр Самонов пропускает шайбу
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вратарь команды СКА Александр Самонов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Болельщики команды СКА
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игрок команды «Металлург» Григорий Дронов
Дарья Драй © ИА REGNUM
Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Металлург»
Дарья Драй © ИА REGNUM
Армейцы начали встречу с двух пропущенных шайб подряд, но быстро сумели отыграться. В составе СКА голы забили Александр Никишин (13‑я, 18‑я минуты), Дмитрий Яшкин (20) и Валентин Зыков (53). За «Металлург» шайбы забросили Никита Коростелев (2), Максим Карпов (4) и Данила Юров (20).
Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 4:3
«Автомобилист» — «Сибирь»
5 ноября ХК «Автомобилист» завершил домашнюю серию. В заключительном матче команда сыграла с «Сибирью». Основное время матча завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Встреча завершилась со счётом 2:1.
КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Екатеринбуржцы открыли счёт в середине первого периода. Сергей Зборовский выиграл борьбу в своей зоне и прокинул шайбу по борту, Брукс Мэйсек подобрал её и точным броском с кистей отправил между щитков голкипера «Сибири». У «Сибири» в третьем периоде отличился Михаил Чайковски. Победу гостям принёс гол Тейлора Бека в овертайме.
«Урал» — «Локомотив»
6 ноября прошла встреча между командами «Урал» и Локомотив, в рамках 16 тура МИР РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:2.
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив» —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив» —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив»
Алексей Колчин © ИА REGNUM
«Урал» — «Локомотив» —
Алексей Колчин © ИА REGNUM
В первом тайме гол забил Миранчук, во втором отметились Газинский и Филипенко, выведя уральцев вперёд. А на последней минуте Тикнизян забил мяч, который залетел в ворота от ноги всё того же Филипенко.