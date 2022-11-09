9 ноября 2022 | Время чтения 4 мин

Екатеринбург, , 19:31 — REGNUM Лучшие кадры прошедших спортивных матчей — в фоторепортаже ИА REGNUM.

БК «УГМК» — «Динамо»

2 ноября баскетболистки «УГМК» одержали шестую победу в текущем сезоне российской Премьер-лиги. Игра состоялась во дворце спорта «УГМК» в Верхней Пышме Свердловской области.

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Чемпионат России среди женских комнд по баскетболу. «УГМК» — «Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Уральской команде противостоял баскетбольный клуб «Динамо» из Москвы. Наиболее результативной баскетболисткой стала представляющая «УГМК» Тина Крайишник. Итоговый счёт поединка составил 89:52.

СКА — Сочи

2 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА принимал «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

Игрок команды «Сочи» Гормли Брэндон и игрок команды СКА Никита Гусев Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Марат Хайруллин и игрок команды «Сочи» Данил Авершин Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды СКА Александр Самонов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Сочи» Гормли Брэндон Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Сочи» Максим Третьяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды СКА Владислав Цицюра и игрок команды %22Сочи%22 Егор Бабенко Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Михаил Воробьев и игрок команды «Сочи» Артур Тянулин Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды «Сочи» радуются забитой шайбе в ворота команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Сочи» Андрей Алтыбармакян и игрок команды СКА Марат Хайруллин Дарья Драй © ИА REGNUM Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Сочи» Максим Третьяк Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Сочи» Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Захар Бардаков Дарья Драй © ИА REGNUM

В составе СКА голами отметились Андрей Педан (18-я мин), Степан Фальковский (42), Марат Хуснутдинов (52), Никита Гусев (53) и Василий Глотов (56). За гостей отличились Никита Феоктистов (5) и Андрей Алтыбармакян (40).

«Автомобилист» — «Амур»

3 ноября уральская хоккейная команда «Автомобилист» одержала очередную победу в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась в Екатеринбурге, а соперником уральцев выступил хоккейный клуб «Амур» из Хабаровска.

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Амур» Алексей Колчин © ИА REGNUM

В ходе матча счёт открыли гости. Но уральцам удалось сравнять его, вырвать инициативу и победить. Итоговый счёт составил 4:2

СКА — «Металлург»

5 ноября в «Ледовом дворце» встретились лидеры Западной и Восточной конференций — СКА- «Металлург». По итогам матча армейцы первыми в КХЛ достигли юбилейного рубежа.

Игрок команды СКА Никита Гусев и игрок команды «Металлург» Григорий Дронов Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург» Дарья Драй © ИА REGNUM Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Металлург» Архип Николенко и игрок команды СКА Степан Фальковский Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин и игрок команды СКА Никита Камалов Дарья Драй © ИА REGNUM Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Металлург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Тренерский штаб команды «Металлург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Металлург» Андрей Чибисов Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды «Металлург» Василий Кошечкин и игрок команды «Металлург» Коди Керран Дарья Драй © ИА REGNUM Игрок команды СКА Степан Фальковский и игрок команды «Металлург»Егор Коробкин Дарья Драй © ИА REGNUM

Матч чемпионата КХЛ между командами СКА и «Металлург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Александр Самонов пропускает шайбу Дарья Драй © ИА REGNUM

Вратарь команды СКА Александр Самонов Дарья Драй © ИА REGNUM Болельщики команды СКА Дарья Драй © ИА REGNUM

Игрок команды «Металлург» Григорий Дронов Дарья Драй © ИА REGNUM

Игроки команды СКА радуются забитой шайбе в ворота команды «Металлург» Дарья Драй © ИА REGNUM

Армейцы начали встречу с двух пропущенных шайб подряд, но быстро сумели отыграться. В составе СКА голы забили Александр Никишин (13‑я, 18‑я минуты), Дмитрий Яшкин (20) и Валентин Зыков (53). За «Металлург» шайбы забросили Никита Коростелев (2), Максим Карпов (4) и Данила Юров (20).

Встреча в Санкт‑Петербурге завершилась со счетом 4:3

«Автомобилист» — «Сибирь»

5 ноября ХК «Автомобилист» завершил домашнюю серию. В заключительном матче команда сыграла с «Сибирью». Основное время матча завершилось вничью, а в серии буллитов сильнее оказались гости. Встреча завершилась со счётом 2:1.

КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» - «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

КХЛ. «Автомобилист» — «Сибирь» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Екатеринбуржцы открыли счёт в середине первого периода. Сергей Зборовский выиграл борьбу в своей зоне и прокинул шайбу по борту, Брукс Мэйсек подобрал её и точным броском с кистей отправил между щитков голкипера «Сибири». У «Сибири» в третьем периоде отличился Михаил Чайковски. Победу гостям принёс гол Тейлора Бека в овертайме.

«Урал» — «Локомотив»

6 ноября прошла встреча между командами «Урал» и Локомотив, в рамках 16 тура МИР РПЛ. Игра завершилась со счётом 2:2.

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» — Алексей Колчин © ИА REGNUM «Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» — Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» Алексей Колчин © ИА REGNUM

«Урал» — «Локомотив» — Алексей Колчин © ИА REGNUM

В первом тайме гол забил Миранчук, во втором отметились Газинский и Филипенко, выведя уральцев вперёд. А на последней минуте Тикнизян забил мяч, который залетел в ворота от ноги всё того же Филипенко.