Херсон, , 16:52 — REGNUM Информация о гибели заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова не является официальной, на место ДТП направлены медики, его состояние уточняется. Об этом 9 ноября сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Херсонской области.

Кирилл Стремоусов khogov.ru

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о гибели Стремоусова в ДТП, данные СМИ подтвердили в администрации региона. Главы Крыма и Севастополя выступили с соболезнованиями.

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