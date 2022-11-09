Херсон, 9 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Информация о гибели заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова не является официальной, на место ДТП направлены медики, его состояние уточняется. Об этом 9 ноября сообщается в телеграм-канале министерства здравоохранения Херсонской области.

khogov.ru Кирилл Стремоусов

«На место происшествия выехала бригада скорой помощи. Информация о его гибели не является официальной. Как только врачи оценят его состояние — мы предоставим сведения», — сообщил министр здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее появились сообщения о гибели Стремоусова в ДТП, данные СМИ подтвердили в администрации региона. Главы Крыма и Севастополя выступили с соболезнованиями.