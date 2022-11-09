Луганск, 9 ноября, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Город Красный Луч Луганской Народной Республики получил электронное оборудование для оснащения центральной водонасосной станции. Об этом сообщает городская администрация 9 ноября.

Алексей Колчин ИА REGNUM В пункте водоснабжения

Оборудование и кабельная продукция для монтажа будут использованы при выполнении работ по модернизации центральной водонасосной станции. Коммунальщикам предстоит установить станции управления насосным оборудованием.

Установить приборы предполагается до конца ноября. За работу примутся специалисты из Башкирии.