Владимир, , 16:44 — REGNUM Строительство новой школы на 500 мест началось в Вязниках Владимирской области, сообщает 9 ноября в своём телеграм-канале пресс-служба администрации региона.

В школе Иван Шилов © ИА REGNUM

Трёхэтажное здание будет одним из корпусов существующей школы №9. Рабочие начали расчищать площадку под будущее образовательное учреждение. В новом корпусе помимо прочего разместятся спортзал, библиотека, столовая и актовый зал.

На строительство школы запланировано более 500 млн рублей. Планируется, что объект сдадут в 2023 году.