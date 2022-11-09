Москва, , 16:58 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 1 ноября составил $547,194 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.

Золото Иван Шилов © ИА REGNUM

На 1 октября международные резервы страны составляли $540,688 млрд. Таким образом, за месяц их объём увеличился на $6,506 млрд, или на 1,2%.

Международные (золотовалютные) резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении правительства и Банка России. Они формируются из монетарного золота, средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования и резервной позиции в МВФ.

С февраля 2022 года Банк России не публикует обновлённых сведений о структуре международных резервов страны и приводит данные только об их общем объёме.