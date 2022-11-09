Петрозаводск, 9 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Третья машина с оборудованием, тёплой одеждой и медикаментами для мобилизованных из Карелии граждан отправилась из Петрозаводска в Псков, где призванные на службу жители республики проходят военную подготовку. Об этом сообщила 9 ноября сопредседатель регионального штаба «Народного фронта» в Республики Карелия Анна Лопаткина.

gov. karelia.ru Помощь мобилизованным из Карелии

Печи-буржуйки, генераторы, телевизионные прицелы, антенны для раций, аккумуляторы и другое оборудование, которое отправлено мобилизованным жителям республики, было приобретено за счет средств, собранных на специальный счет благотворительного фонда «Живой город».

«В этой машине отправили адресную посылку, которую передадут нашим добровольцам из Карелии, находящимся в зоне СВО. Она сформирована по заявке родственников из Кондопоги на пункте сбора гуманитарной помощи Народного фронта. Это пять коробок с теплой одеждой и медикаментами для 25 человек», — сказала Лопаткина.

Также в машине около 150 коробок с одеждой, спальниками, предметами гигиены и продуктами, собранных в рамках акции «Все для победы».