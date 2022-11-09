Белгород, 9 ноября 2022, 16:41 — REGNUM Ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях» вручил 9 ноября министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в Главном клиническом госпитале МВД России. Среди награждённых — подполковник полиции из Белгородской области, сообщила корреспонденту официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Подполковник Денис Сорочинский получил множественные осколочные ранения в Херсонской области, когда выполнял в командировке задачи по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, раскрытию тяжких преступлений и задержанию подозреваемых. Белгородца эвакуировали в медицинское учреждение.
Награды также получили ещё трое полицейских.