Белгород, , 16:41 — REGNUM Ведомственные медали «За заслуги в службе в особых условиях» вручил 9 ноября министр внутренних дел РФ генерал полиции Владимир Колокольцев в Главном клиническом госпитале МВД России. Среди награждённых — подполковник полиции из Белгородской области, сообщила корреспонденту официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полиция Мвд.рф

Подполковник Денис Сорочинский получил множественные осколочные ранения в Херсонской области, когда выполнял в командировке задачи по пресечению деятельности диверсионно-разведывательных групп, раскрытию тяжких преступлений и задержанию подозреваемых. Белгородца эвакуировали в медицинское учреждение.

«В той обстановке, в которой вы находились, вы проявляли мужество, героизм при выполнении своих служебных обязанностей. Не спасовали, не дрогнули, а продолжали нести свою службу, даже получив ранения. Я уверен, что вы вернётесь в строй и вместе со своими товарищами, коллегами продолжите нести службу. Желаю вам здоровья, благополучия и всего самого доброго. С наступающим праздником! И родственникам от меня большой привет передавайте», — поздравил полицейских глава МВД России.

Награды также получили ещё трое полицейских.