Кемерово, 9 ноября, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Общая стоимость строительства северо-западного обхода Кемерова — 53,7 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

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«Строительство автомобильной дороги проводится в рамках реализации программы социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утверждённой по поручению президента России Владимира Путина, — уточнил Цивилёв. — Все работы должны быть завершены до осени 2024 года. Основную их часть планируется закончить уже весной 2024 года. А завершающие этапы, такие как укладка асфальтобетонного покрытия и благоустройство, проведут летом. Стоимость объекта 53,7 млрд рублей, в том числе 21,2 млрд рублей запланировано из федерального бюджета».

По словам главы региона, уже завершено обустройство технологической дороги.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что правительство России направит на строительство дорожного обхода города Кемерова 21,2 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин.

47-километровая скоростная трасса должна разгрузить центральную часть Кемерова.

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