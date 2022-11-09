Херсон, 9 ноября 2022, 16:41 — REGNUM Слухи о том, что в момент ДТП, в котором погиб заместитель и. о. главы администрации региона Кирилл Стремоусов, находился военкор Александр Коц, журналист опровергает.
Комментируя информацию о том, что якобы он в момент трагедии находился в автомобиле со Стремоусовым и выжил, Коц заявил:
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели Стремоусова 9 ноября в Херсонской области в дорожно-транспортном происшествии. Информацию подтвердили в администрации региона.
Читайте ранее в этом сюжете: В администрации Херсонской области подтвердили гибель Кирилла Стремоусова