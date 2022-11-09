Херсон, 9 ноября, 2022, 16:41 — ИА Регнум. Слухи о том, что в момент ДТП, в котором погиб заместитель и. о. главы администрации региона Кирилл Стремоусов, в машине с ним находился военкор Александр Коц, журналист опровергает.

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Комментируя информацию о том, что якобы он в момент трагедии находился в автомобиле со Стремоусовым и выжил, Коц заявил:

«Я не был с ним в одном авто и не знаю, где он разбился. Я его вообще лично видел один раз неделю назад».

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели Стремоусова 9 ноября в Херсонской области в дорожно-транспортном происшествии. Информацию подтвердили в администрации региона.