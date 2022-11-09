Челябинск, , 17:02 — REGNUM В Челябинске 9 ноября работает делегация Парламентского собрания Союза Белоруссии и России. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Россия и Белоруссия Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Главным мероприятием стало заседание комиссии Парламентского собрания по информационной политике, информационным технологиям и связи. Участники встречи обсудили вопросы создания общего информационного пространства Союзного государства, а также деятельности СМИ России и Белоруссии по освещению интеграционных процессов и работу союзных средств массовой информации.

Также гости посетили Свято-Симеоновский храм и возложили цветы к Вечному огню. А затем они встретились с первым замгубернатора Челябинской области Виктором Маминым. Чиновник поблагодарил их за то, что Челябинск был выбран в качестве площадки для проведения заседания комиссии.

Также представитель правительства Челябинской области подчеркнул, что информационная повестка актуальна сейчас как никогда. «Мы видим постоянное искажение фактов, манипуляции, провокации в СМИ. Ведётся настоящая информационная война», — сказал Мамин. И добавил, что в этих условиях важно информационными механизмами Союзного государства доносить достоверную информацию и до жителей России и Белоруссии, и до всего мира.