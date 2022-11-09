Москва, 9 ноября, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Инфляция в еврозоне по итогам 2022 года будет однозначно выше 10%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил доцент департамента корпоративных финансов и корпоративного управления финуниверситета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«Скорее всего, надеждам еврочиновников на снижение инфляции сбыться не суждено, — сказал Гусев. — И у этого есть три причины. Первая — накачка деньгами экономик практически всех 19 государств еврозоны началась задолго до событий на территории [б. УССР]. Вторая — производственная инфляция в еврозоне бьёт все рекорды и в некоторых странах, включая Бельгию и Данию, составляет уже более 50%. А это один из важнейших факторов, позволяющих предсказать общий уровень инфляции на несколько месяцев минимум. Поэтому рост цен продолжится и в 2023 году. Третья — продолжающаяся неопределенность ценовых параметров на мировых рынках углеводородов и продовольственных товаров, являющихся основными драйверами инфляции».

Таким образом, как полагает Гусев, можно предположить, что инфляция в еврозоне по итогам 2022 года будет однозначно выше 10%, поскольку по итогам октября планка в 10% преодолена.

«А в начале 2023 года продолжится тенденция, получившая развитие в 2022 году, — сказал Гусев. — Вполне вероятно, инфляция в еврозоне может достичь и 15%, если уровень цен европейских производителей будет продолжать оставаться на текущих отметках, а ситуация на мировых рынках продовольствия и энергоносителей не стабилизируется полностью».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Мери Валишвили заявила, что у финансовых институтов ЕС нет реальных инструментов, позволяющих стабилизировать рост цен на энергоносители и продукты питания.