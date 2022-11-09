Калуга, 9 ноября, 2022, 16:38 — ИА Регнум. Новый вольер для зубров, которые из-за возраста, состояния здоровья или по другим причинам не смогут выжить в дикой природе, открыт в Березичском лесничестве Козельского района Калужской области, сообщили 9 ноября корреспонденту ИА REGNUM в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Нацпарк «Угра» Вольер для пожилых зубров

Участок в полтора гектара был выбран с учетом условий, которые важны для содержания животных. Первым новосёлом стала самка зубра Мурибела, которую привезли из Приокско-Террасного заповедника.

Новый вольер построили в рамках проекта «Зубриный дом», поддержку которому оказывает Минприроды России. Средства выделили благотворительный фонд «Возрождение природы» и национальный парк «Угра».