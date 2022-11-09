Кострома, 9 ноября 2022, 16:53 — REGNUM Очередную группу резервистов из Костромской области отправили в зону специальной военной операции 9 ноября. Об этом сообщает ОТРК «Русь». В ее составе — мобилизованные из Костромской, Нижегородской и Вологодской областей.
Ранее призванных научили применять различные виды стрелкового оружия, использовать военную технику. Им выдали обмундирование.
Напомним, первая группа резервистов была отправлена из региона 21 октября, вторая — 25 октября.
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