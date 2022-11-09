Кострома, 9 ноября, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Очередную группу резервистов из Костромской области отправили в зону специальной военной операции 9 ноября. Об этом сообщает ОТРК «Русь». В ее составе — мобилизованные из Костромской, Нижегородской и Вологодской областей.

Наталья Диева Военные

Ранее призванных научили применять различные виды стрелкового оружия, использовать военную технику. Им выдали обмундирование.

«Подготовка прошла очень хорошо. Нас всех обучили. Мы все поняли, все узнали. Готовы идти в бой», — приводит слова одного из резервистов СМИ.

Напомним, первая группа резервистов была отправлена из региона 21 октября, вторая — 25 октября.