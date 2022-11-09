Москва, , 16:52 — REGNUM Инфляция в России, скорее всего, будет больше 12%, так как государственные расходы растут. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица. Так он прокомментировал прогнозы главы Минэкономразвития РФ о том, что инфляция по итогам 2022 года может оказаться ниже прогноза в 12,4%.

Инфляция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Существенного ускорения инфляции по итогам 2022 года, скорее всего, не будет, и итоговый показатель инфляции будет находиться в диапазоне 13-13,5%, — сказал Перепелица. — В первой половине 2023 года инфляция, вероятно, несколько снизится при условии адаптации экономики России к новым условиям, а также при сохранении текущей конъюнктуры цен на энергоносители. Однако существует риск глобального кризиса, при котором рубль будет девальвирован и инфляция может разогнаться до 16-18% в первой половине 2023 года».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что зарплаты граждан РФ должны расти быстрее инфляции.

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