Москва, 9 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Правительство России чувствует необходимость поддержки населения в трудное время, поэтому многие меры уже введены и готовятся новые. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 ноября заявила доцент базовой кафедры благотворительного фонда поддержки образовательных программ «Капитаны» РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Захарова.

(сс) jambulboy Доходы растут

«В 2022 году в связи со сложившимися политическими и экономическими условиями произошел всплеск инфляции. Банк России корректирует инфляционные угрозы и прогнозирует положительную тенденцию к концу 2023 года 5-7% по сравнению с 8,4% в 2021 году. И вернется к 4% в 2024 году», — сказала Захарова.

По ее словам, среди основных инструментов поддержки населения можно выделить повышение МРОТ с 1 января 2023 года до 16 242 рублей, что на 6,3% больше по сравнению с 2022 годом, повышение зарплаты бюджетников на 4-6%, а в силовых структурах — более 10%.

«Таким образом, можно говорить о планомерной работе властей РФ по повышению заработной платы», — сказала Захарова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, при каких условиях минимальный размер оплаты труда в России в ближайшие три года превысит размер прожиточного минимума на 10%.